Euronics raccoglie all’interno del proprio volantino alcune delle migliori offerte degli ultimi mesi, mettendole a disposizione di tutti gli utenti che vorranno acquistare recandosi personalmente in negozio, in quanto al momento gli stessi sconti non risultano essere attivi sul sito ufficiale.

Spendere poco con Euronics è decisamente semplice, infatti i clienti hanno la possibilità di godere di prodotti scontatissimi, sempre distribuiti con garanzia di 24 mesi, e sopratutto variante completamente no brand, la quale permette di godere di aggiornamenti sempre tempestivi. Coloro che invece decideranno di richiedere la rateizzazione, potranno comunque contare sul pagamento senza interessi, tramite il conto corrente bancario.

Euronics: queste nuove offerte sono davvero incredibili

Con il volantino Euronics gli utenti si ritrovano a poter scoprire alcuni ottimi prodotti di tecnologia, pagandoli relativamente poco. Osservando ad esempio da vicino il settore della telefonia mobile, scopriamo l’esistenza dello Xiaomi Mi 11 Lite, oggi disponibile a soli 299 euro; il prezzo è estremamente ridotto, se considerate che parliamo di un prodotto con connettività 5G, dotato di display AMOLED, di processore octa-core e sopratutto di un comparto fotografico rappresentato dal sensore principale da 64 megapixel.

Molto buoni sono anche gli sconti legati ad altri segmenti, come ad esempio i televisori acquistabili a 699 euro, e rappresentati alla perfezione dal TV LED LG da 45 pollici, un’ottima smart TV compatibile con DVB-T2 che permette tranquillamente l’installazione di applicazioni. Non mancano tantissimi altri sconti ugualmente interessanti, per questo motivo si consiglia la visione delle pagine del volantino, tutte raccolte direttamente nel seguente link.