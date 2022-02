Tantissimi smartphone sono fortemente scontati da Esselunga, in questi giorni gli utenti sono pronti a risparmiare il più possibile sui vari acquisti effettuati, riuscendo comunque a mettere le mani su prodotti dalla qualità estremamente elevata.

Il rapporto qualità/prezzo è conveniente nella maggior parte delle occasioni, ricordando comunque che gli acquisti possono essere effettuati solamente nei vari punti vendita fisici sul territorio nazionale. In aggiunta, tutti i prodotti mobile vengono distribuiti con garanzia della durata di 24 mesi ed anche completamente sbrandizzati, ovvero prevedono aggiornamenti tempestivamente rilasciati direttamente dal produttore, non da un operatore telefonico.

Esselunga: le nuove offerte sono da non perdere di vista

I prezzi attivati da Esselunga possono davvero far felici tantissimi utenti, all’interno del volantino, infatti, è possibile trovare l’ultimo Oppo Find X3 Lite, ad una cifra relativamente bassa, basteranno 299 euro per il suo acquisto definitivo.

Il modello in questione è stato lanciato nel corso del 2020, come rappresentante della fascia più bassa della serie Oppo Find X3, ed oggi viene ancora considerato come uno dei più performanti, nonostante venga commercializzato al prezzo finale di soli 299 euro. La scheda tecnica è comunque rappresentata da tantissime componenti interessanti, come display AMOLED da oltre 6 pollici di diagonale, passando anche per un comparto fotografico con componente principale da 64 megapixel, 4300 mAh di batteria ed il chip NFC per i pagamenti mobile.

Le condizioni di acquisto sono sempre le solite, se volete conoscerlo da vicino, prima di decidere se effettivamente recarvi in negozio, dovete collegarvi qui.