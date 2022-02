Sempre più spesso, nell’ultimo periodo, i servizi di Tim, Vodafone, Wind3 e tanti altri, sono soggetti a down di rete. In poche parole, per un periodo di tempo che a volte può essere breve, di pochi minuti, altre volte invece, può essere un periodo lungo, anche di diverse ore, la rete di un gestore telefonico sparisce completamente, per questo si dice che va in down.

Come potete ben capire, questo è un grosso problema. Oggigiorno, non avere rete al cellulare o al modem di casa, significa essere scollegati con dal resto del mondo, una cosa alla quale, nel 2022, la gente non è più abituata. Non intendiamo “dell’essere viziati” perché se le persone non guardano i social per qualche ora danno di matto (ok molti lo fanno), ma ci riferiamo a questioni più importanti come il lavoro. Infatti, dopo la pandemia che stiamo vivendo, i lavori svolti da remoto sono moltiplicati notevolmente. Sempre più persone lavorano grazie ad una connessione ad internet e se il proprio gestore va in down per qualche ora, significa non poter contattare il proprio datore, collega o cliente, non poter inviare file di lavoro o non poter fare un meeting in videochiamata, insomma, un vero disagio.

Una soluzione per poter prevenire il problema

Dal sito downdetector.it è possibile monitorare in tempo reale l’andamento di rete dei principali servizi di telefonia come Tim, Vodafone, Fastweb, Wind3, Poste Mobile etc. Ma non solo, potete trovare anche servizi di streaming, videogames e banche.

Ovviamente questo non vi permetterà di evitare il problema, se una rete va in down non potete farci nulla. Tuttavia, questo sito vi consente di prevedere e prevenire possibili problemi legati al vostro operatore. In questo modo potrete organizzare in modo diverso un determinato lavoro che dovete svolgere da remoto e mettervi d’accordo per tempo con chi di dovere.