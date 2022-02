È passato poco più di un anno dall’ultima volta che ci siamo incontrati con l’energico e bevitore Queen Bean, il compagno elfo giustamente chiamato Elfo e l’amico demone Luci. I fan si sono chiesti quando potremmo avere una data di uscita per la quarta parte della versione medievale di Matt Groening della formula dei Simpson.

Bene, ecco la buona notizia: Netflix ha appena pubblicato un nuovo trailer per la serie di commedie fantasy, confermando che i nuovissimi episodi della quarta stagione saranno debuttati il 9 febbraio sulla nota piattaforma di streaming video.

Cosa ci aspetta nella nuova stagione

Disincanto, parte II, ha lasciato tutto un po’ in disordine, la parte III ha lasciato aperti più fili della trama di quanti ne fossero stati ordinatamente legati. La più grande rivelazione: quasi tutti al di fuori di Dreamland credono che il luogo contenga poteri magici segreti. Bean ha anche sviluppato strane abilità durante la terza stagione, evocando fulmini per sconfiggere le guardie robot di Steamland. Se la quarta stagione sarà quella conclusiva è ancora da vedere: ma chiaramente gli sceneggiatori dello show hanno un sacco di cose da sistemare.

Qualunque cosa accadrà, sembra che ci aspetta un’altra stagione piena di azione. Come si evince dal trailer, un sacco di persone vorrebbero prendere il controllo del castello, sia dentro che fuori. Cosa c’è di sicuro?

Guarda il trailer ufficiale direttamente cliccando su questo link. Disincanto 4 arriva su Netflix il 9 febbraio. Se siete amanti delle serie animate di Matt Groening come The Simpsons e Futurama, non potete perdervi Disincanto.