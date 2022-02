Si avvicina sempre di più l’8 marzo, ultimo giorno per adeguarsi al nuovo digitale terrestre. I principali canali Mediaset, come previsto dalla legge, passeranno al nuovo formato Mpeg4, quindi una maggiore qualità video delle trasmissioni. L’emittente televisiva italiana, spiega sul suo sito come gestirà la fase di transizione.

“Sarà comunque possibile ricevere i canali principali Mediaset anche nei vecchi formati trasmissivi come misura temporanea. Tali canali temporanei saranno denominati “provvisori” per consentire ai telespettatori di distinguerli chiaramente e, in particolare, Rete 4, Canale 5, Italia 1 e il 20 – nella loro versione provvisoria – saranno visibili solamente ai canali 104, 105, 106 e 120 oltre che ai canali 504, 505, 506 e 520. Ai canali 4, 5, 6 e 20 del telecomando saranno invece disponibili solamente le versioni in alta definizione di questi canali.”

I canali provvisori

Quindi, per dare il tempo necessario a chi si dovrà ancora adeguare, verranno lasciati Canale 5, Rete 4 e Italia 1 per un po’ di tempo in più. Attenzione però, se sul televisore comparirà la scritta “provvisorio”, ricordatevi che avrete poco tempo per adeguarvi. In caso contrario perderete la possibilità di vedere i canali in questione. Come spiega Mediaset:

“Quindi, se dopo la risintonizzazione dell’8 marzo dei canali riceverai solamente i canali Mediaset contraddistinti dalla denominazione “provvisorio” e NON troverai nessun canale Mediaset ai numeri 4,5 e 6 del telecomando, saprai che hai ancora poco tempo per dotarti di un nuovo decoder o televisore. Se invece il tuo decoder o televisore è fra la grande maggioranza di quelli già pronti a ricevere i nuovi formati in alta qualità, ignora i canali provvisori e goditi da subito la migliore qualità che il passaggio al nuovo digitale terrestre ti garantisce.”