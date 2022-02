Carrefour rende davvero felici gli utenti alla ricerca della perfetta occasione per risparmiare, mediante il lancio di una campagna promozionale dalla qualità estremamente elevata, al cui interno si trovano prezzi decisamente più bassi del normale.

Il risparmio è alla portata di tutti noi, sottolineando comunque la necessità di completare gli acquisti recandosi personalmente in negozio, senza avere difatti la possibilità di sfruttare i medesimi prezzi sul sito ufficiale. Indipendentemente da ciò, i prodotti sono distribuiti sbrandizzati (solo per la telefonia mobile), con alle spalle la garanzia legale della durata complessiva di 2 anni.

Non perdetevi il nostro canale Telegram ufficiale, vi attendono codici sconto Amazon distribuiti gratis per i soli iscritti.

Carrefour: le occasioni sono davvero incredibili

I prezzi attivati da Carrefour sono davvero molto più bassi del normale, tranne che per l’acquisto dell’Apple iPhone 13; in questo caso la cifra richiesta si avvicina tantissimo al listino del periodo, poiché sono necessari 1059 euro per l’acquisto della variante che presenta 128GB di memoria integrata. In alternativa si consiglia la scelta di Apple iPhone X, il cui prezzo finale è di soli 369 euro.

Sempre restando nel mondo della telefonia mobile, ma variando direttamente verso una fascia di prezzo decisamente più economica, oltre al sistema operativo Android, risultano essere disponibili anche Xiaomi Redmi 9AT, TCL 20Se, Xiaomi Redmi Note 10 5G, oppure un buonissimo Oppo A74. In questo caso le cifre richieste non superano i 400 euro, sempre alle medesime condizioni espresse in precedenza. Se volete conoscere da vicino la campagna promozionale, ricordatevi comunque di collegarvi il prima possibile al sito che trovate al seguente indirizzo.