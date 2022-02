Altra stangata in arrivo per gli italiani che si troveranno a pagare costi ancora più alti per le bollette gas e luce. Anche in questo mese di Febbraio, con il prezzo delle materie prime ed essenziali sempre più in rialzo, sono previste tariffe aggiuntive sia per i privati cittadini che per i professionisti che si troveranno a pagare le utenze energetiche.

Bollette, gli aumenti sino a 1000 euro per luce e gas

Le stime messe in campo dagli analisti hanno evidenziato come per quanto concerne il prezzo delle bollette della luce ci sia in queste settimane un rincaro sino al 50% rispetto ai prezzi dello scorso anno. La tariffa extra prevista per la componente gas supera la quota del 40%.

Tenuto conto di quelli che sono gli scatti tariffari, per gli italiani gli aumenti di prezzo sulle bollette per luce e gas potrebbero portare ad un rincaro delle spese annuali sino a 1000 euro, sempre rispetto ai costi del 2021.

La discussione ora è tutta interna al Governo. Già nei mesi scorsi l’esecutivo è intervenuto per assicurare un fondo di 5 miliardi per un primo intervento sui costi delle bollette per luce e gas. Le risorse del Governo sono intervenute solo per le componenti aggiuntive ed hanno solo parzialmente ammortizzato i rincari. Per questo nelle settimane a venire dovrebbero essere stanziati ulteriori fondi.

Le associazioni di categoria dei cittadini privati e dei professionisti continuano a chiedere, in tal senso, investimenti per sterilizzare in maniera quasi completa gli aumenti sui costi di luce e gas di questi ultimi mesi.