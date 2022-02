Nintendo ha commentato il resoconto sulle vendite dei suoi giochi Switch avvenute tra ottobre e dicembre 2021.

Pokemon Brilliant Diamond e Pokemon Shining Pearl è stato il momento in cui la societa’ ha registrato piu’ vendite, avendo spedito oltre 11,7 milioni di copie nelle prime sette settimane. Inoltre, anche i titoli degli anni precedenti stanno ottenendo buoni risultati. Nintendo ha confermato che 13 giochi diversi hanno registrato vendite che vanno oltre i 10 milioni di unità.

Vale anche la pena ricordare che Animal Crossing: New Horizons è il gioco più venduto di sempre in Giappone con oltre 10 milioni di unità, battendo Super Mario Bros. dal 1985 che riuscito a totalizzare solo 6,81 milioni di vendite.

Ecco il comunicato stampa della societa’

