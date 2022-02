Non passa giorno che non si senta parlare in qualche modo di WhatsApp. Le notizie di oggi sono buone ed includono le informazioni circa l’arrivo di due inedite funzionalità dell’applicazione in versione Android ed iOS.

Nell’attuale Beta in studio dagli analisti sono emersi nuovi limiti temporali per la definizione di scadenza dei messaggi dopo l’invio nonché info salienti sulle reazioni da applicare ai messaggi che sono già giunti all’antagonista Telegram nel corso di questi ultimi giorni. Scopriamo che cosa è saltato fuori dal codice.

WhatsApp: il pubblico reagisce di fronte alle nuove funzioni

Reazione del pubblico positiva alla notizia di una funzione salva-tempo come quella delle reazioni già viste ed apprezzate sui messaggi ai post del Feed Facebook. Diverse le emoji da poter utilizzare allo scopo di imprimere un’emozione ed al contempo snellire il numero di messaggi di risposta.

Interessante anche la news sul sistema di scadenza da applicare ai messaggi delle chat per un controllo più accurato dell’aspetto privacy. Di fatto saremo in grado di definire nuovi limiti temporali estesi rispetto a quelli attuali. Al momento possiamo contare su 7 giorni ed 8 ore mentre con il nuovo update si scende a 2 giorni e 12 ore con studio di un sistema che consenta l’eliminazione entro un’ora, 8 minuti e 16 secondi.

Il motivo per il quale si si adottata questa drastica politica di riduzione non è chiaro. Forse la valutazione si deve al fatto che nessuno pensa di cancellare messaggi così vecchi o magari si stanno provando varie alternative valide. Non lo sappiamo. Ciò che sappiamo è il riferimento alla Beta WhatsApp 2.22.4.10 analizzata dallo staff di WaBetaInfo che per primo ne ha riportato i cambiamenti.