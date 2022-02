Se cancelli un messaggio che hai inviato su WhatsApp, hai un tempo limitato per recuperarlo. Secondo una ricerca di WaBetaInfo, il limite potrebbe aumentare fino a poco più di due giorni.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di limite di tempo massimo di recupero che si può raggiungere quando si elimina un messaggio WhatsApp. Le voci dicono che questo limite sarebbe stato rimosso.

La possibilità di eliminare i messaggi per tutti (per te e per il destinatario) esiste in WhatsApp dal 2017. Inizialmente gli utenti avevano solo 7 minuti dall’invio del messaggio per poterlo rimuovere, anche se in seguito il limite è stato portato a 68 minuti e 16 secondi, cifra valida ancora oggi ma che potrebbe cambiare. Trascorso questo tempo, puoi eliminare il messaggio solo per te stesso.

Secondo WaBetaInfo, l’ultima versione beta dell’app testa un nuovo limite massimo, molto più generoso del precedente. Si potrebbero avere fino a 2 giorni e 12 ore al massimo per utilizzare la funzione Elimina per tutti.

Il tempo massimo potrebbe arrivare anche a 1 settimana

Quando si elimina un messaggio per tutti, il messaggio scompare ma nella chat ma viene evidenziato che il messaggio è stato eliminato. Inoltre, va ricordato che anche se elimini un messaggio, può essere salvato nelle notifiche o utilizzando applicazioni speciali.

Non è la prima volta che WhatsApp modifica il tempo massimo di cancellazione dei messaggi per tutti gli utenti, anche se finora le modifiche non hanno raggiunto gli utenti, al di là dell’aumento del momento. Solo il tempo dirà se WhatsApp finirà per allungare il tempo massimo oltre i due giorni, cifra molto più alta di quella attuale, se rimarrà uguale o se sarà qualcosa di completamente diverso.