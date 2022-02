I rischi sono ancora incombenti con i messaggi di WhatsApp. Attraverso la piattaforma di messaggistica istantanea circolano ancora una serie di informazioni fasulle e di fake news legate al Covid e soprattutto alla campagna per la vaccinazione.

WhatsApp, le nuove fake news tra varianti e vaccini

I numeri della campagna di vaccinazione in Italia sono sempre più promettenti, anche per le operazioni relative alle terze dosi. La presenza dell’obbligo vaccinale per gli over 50 con il siero di Pfizer o con quello di Moderna ha fatto però scatenare ancora una volta tutti i malintenzionati della rete.

Per attirare visualizzazioni e per attirare l’attenzione degli utenti, in rete molti cybercriminali evocano la mancata utilità dei vaccini per contrastare le varianti Delta ed Omicron. In maniera speculare sempre su WhatsApp si profetizzano ipotetici effetti collaterali a lungo termine legati proprio alla vaccinazione.

La comunità scientifica da numerose settimane sta scoraggiando ogni genere di illazione sul tema dei vaccini. Pubblicazioni apparse sul New England Journal of Medicine e Lancet hanno difatti eliminato qualsiasi dubbio tanto sull’utilità dei vaccini, quando sulla mancanza di effetti collaterali gravi, anche nel lungo termine.

I messaggi di WhatsApp rappresentano quindi delle vere e proprie fake news da evitare ad ogni costo. Soltanto la variante Omicron, non per avvalorare le tesi di WhatsApp, potrebbe essere un’incognita. Ad oggi, infatti, alcuni dati indicano come questa mutazione del coronavirus sia resistente alla copertura vaccinale. Tuttavia, il basso tasso di gravità sotto l’aspetto clinico e l’arrivo di nuovi aggiornamenti dei vaccini lascia presagire ad uno scenario non drammatico.