Inutile dire che da un po’ di tempo WhatsApp si sta sforzando di aggiungere nuovi tool alla propria piattaforma. Con nostra sorpresa, continuiamo a sentire possibili funzionalità ogni tanto prima dell’ora di lancio.

Questa volta, è stato riferito che WhatsApp sta lavorando a nuovi strumenti di disegno da implementare sul proprio client Android per immagini e video. Sulla base del rapporto pubblicato su WABetaInfo, l’ultima beta di WhatsApp per Android include due nuove matite da disegno per il loro editor di immagini.

I nuovi strumenti per disegnare su WhatsApp

Questi nuovi strumenti presumibilmente consentirebbero agli utenti di disegnare linee più spesse con punte più ampie. A partire da ora, ci sono solo opzioni limitate per il disegno di WhatsApp e gli utenti possono solo cambiare il colore della matita. Ma il nuovo aggiornamento può eventualmente cambiare anche lo spessore.

Tieni presente che questo non è l’unico strumento su cui WhatsApp sta lavorando. Sulla base del rapporto, esiste presumibilmente un altro strumento per la sfocatura delle immagini da aggiungere all’interno dell’editor di immagini. Questa è sicuramente una caratteristica di sicurezza che possiamo apprezzare durante la condivisione di informazioni riservate.

Mentre siamo ancora in modalità test, se questo si rivela un successo, possiamo aspettarci questi nuovi tool in arrivo tra pochi mesi. Tieni presente che l’applicazione di messaggistica di proprietà di Meta, WhatsApp è ancora in ritardo in alcune delle interessanti funzionalità che utilizza Telegram.

Il prossimo passo nel nostro elenco di funzionalità è per WhatsApp su client Windows e Mac. Ancora un altro rapporto suggerisce che WhatsApp ha iniziato a distribuire il nuovo aggiornamento (v2.2201.2.0), utilizzando lo stesso numero di build utilizzato per la versione beta UWP di WhatsApp sui propri client desktop. Questo aggiornamento porterà anche nuovi colori per le bolle di chat sul desktop di WhatsApp