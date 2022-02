Solo oggi da Unieuro gli utenti hanno la possibilità di scoprire, e conoscere da vicino, le migliori offerte legate alla telefonia mobile, e non solo. Sono davvero tantissimi i prezzi bassi attivati dall’azienda, pronti ad invogliare un numero sempre più alto di consumatori all’acquisto.

Per essere sicuri di avere la possibilità di godere dei medesimi sconti, dovete comunque sapere essere obbligatorio recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, o collegarsi direttamente al sito ufficiale di Unieuro. L’azienda spinge molto sull’e-commerce, difatti è possibile anche richiedere la spedizione presso il domicilio, senza alcun costo aggiuntivo, a patto che comunque la spesa abbia un valore superiore ai 49 euro.

Unieuro: le nuove offerte con tantissimi sconti speciali

Che sconti da Unieuro, la nuova campagna promozionale riserva piacevolissime sorprese ai vari utenti che vogliono acquistare, ad esempio smartphone di fascia alta. Tra i modelli in questione possiamo scovare Xiaomi 11T Pro a soli 599 euro, ma anche Asus Zenfone 8 a 619 euro, passando per Apple iPhone 13 a soli 949 euro, oppure il nuovissimo Galaxy S21 Fe, il cui prezzo si aggira attorno ai 549 euro.

Sempre nel medesimo volantino sono stati inclusi anche prodotti decisamente più economici, del calibro di Oppo A74, Oppo Find X3 Lite, Realme GT Neo 2, Oppo A54s, Galaxy A22, Galaxy A02s o Wiko Y62. Non potendo riassumere l’intero volantino in un unico articolo, consigliamo comunque di aprire il prima possibile le pagine elencate al seguente link.