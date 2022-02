Netflix ha dichiarato che rilascerà più di 25 show Originals coreani nel 2022, il massimo mai raggiunto in un solo anno.

La sua ultima creazione, una serie di zombi in lingua coreana chiamata “All of Us Are Dead“, ha debuttato venerdì. Nei suoi primi tre giorni da quanto si trova sulla piattaforma, è stata visualizzata per 124,79 milioni di ore in tutto il mondo, secondo Netflix, rendendola la serie più vista dello streamer in questo momento.

Ogni martedì, la società aggiorna le classifiche settimanali dei suoi film e programmi TV più popolari. Gli elenchi si basano sulle ore guardate durante la settimana precedente.

Il futuro di Netflix saranno le telenovelas?

L’anno scorso Netflix ha speso 500 milioni di dollari per aggiungere contenuti che provengono dalla Corea del Sud. La serie coreana “Squid Game“, lanciata a settembre, è stata la serie più vista di tutti i tempi. Lo spettacolo è stato visto per 1,65 miliardi di ore nei suoi primi 28 giorni dall’uscita, superando facilmente la serie n. 2 di Netflix più grande di sempre, “Bridgerton“.

Dietro “All of Us Are Dead” questa settimana c’era “Ozark“, che ha recentemente debuttato nella prima parte della sua quarta e ultima stagione, e la telenovela di successo colombiana “Café con Aroma de Mujer“. Quest’ultimo non è disponibile su Netflix negli Stati Uniti, dove va in onda su Telemundo e viene trasmessa in streaming su Peacock.

La società sta anche investendo molto nelle telenovelas nel tentativo di attirare abbonati sopratutto in America Latina, che la società ha identificato come una regione in cui la crescita sta rallentando. Queste riflessioni sono avvenute durante l’ultimo meeting con gli investitori sugli utili del mese scorso.