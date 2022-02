Trony continua a sorprendere il pubblico italiano, con una nuova campagna promozionale di livello assoluto, all’interno del nuovo volantino, infatti, troviamo la possibilità di ricevere sconti fissi su ogni singolo acquisto, indipendentemente dalla categoria merceologica coinvolta.

L’unica strada da intraprendere per iniziare a risparmiare sin da subito, consiste nel recarsi personalmente in un punto vendita, data infatti l’impossibilità di godere dei medesimi sconti tramite il sito ufficiale dell’azienda. Il Tasso Zero può essere richiesto, come al solito del resto, al superamento dei 199 euro di spesa, mentre coloro che vorranno acquistare uno smartphone, potranno approfittare della versione no brand.

Aprite il nostro canale Telegram per essere sicuri di ricevere gratis i nuovi codici sconto Amazon e scoprire le migliori offerte in esclusiva.

Trony: le nuove offerte con tantissimi sconti da impazzire

Risparmiare con Trony è davvero semplice, ma sopratutto è alla portata di tutti gli utenti in Italia; per raggiungere gli sconti non è nemmeno necessario seguire un iter particolare, basterà difatti recarsi in negozio, ed acquistare praticamente ciò che più si desidera.

Fatto questo, una volta giunti in cassa si avrà diritto a ricevere uno sconto fisso e predefinito, direttamente proporzionale al livello di spesa effettivamente raggiunto. I tagli da superare sono 300, 4600, 1200, 600 e 2400 euro, per ricevere una riduzione di 30, 550, 100, 60 e 250 euro.

Da notare che lo sconto sarà immediato sullo scontrino, non verrà emesso un buono o altro tipo di riduzioni postume. Per ogni altra informazione in merito al volantino Trony discusso direttamente nell’articolo, consigliamo al solito l’apertura del link che mostra tutte le possibili combinazioni.