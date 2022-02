Importantissime e vantaggiose le tariffe che TIM mette a disposizione di tutti i suoi clienti in questo mese di Febbraio. Il provider italiano ha deciso di rilanciare la sua proposta commerciale, assicurando ai nuovi clienti alcune ricaricabili molto utili sia per i costi da ribasso che per le soglie di consumo. Un esempio è dato dalle tariffe Wonder.

TIM, le prime offerte low cost per il nuovo anno

Per le promozioni Wonder, TIM si riserva due pacchetti da garantire ai nuovi clienti. Nel primo ticket, gli abbonati potranno ricevere chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche un extra di 70 Giga per la connessione di rete con il 4G. Il prezzo previsto per il rinnovo sarà pari a 9,99 euro.

Vantaggiosa è anche la seconda proposta di TIM Wonder con consumi illimitati per le telefonate così come per gli SMS, cui si aggiungono anche 50 Giga per la connessione di rete internet.

Nel corso di queste settimane, TIM ha previsto per i suoi utenti anche ulteriori garanzie. Tra queste, i clienti potranno beneficiare di costi bloccati durante il primo semestre di abbonamento.

Stando a quelle che sono le condizioni commerciali previste dal gestore italiano per queste tariffe così come per le altre promozioni low cost, anche in questa circostanza sarà necessario effettuare portabilità del numero da altro operatore. Almeno per ora, quindi, le tariffe Wonder non sono a disposizione di tutti gli utenti che hanno una SIM già operativa.