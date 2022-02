La società Tesla accetterà Dogecoin come fomra di pagamento per il merchandising, ha twittato Musk venerdì. Il CEO pensa che sia arrivato il momento che i clienti inizino ad acquistare determinati articoli tramite criptovalute, ma questo farà sicuramente salire il loro valore e di conseguenza l’inquinamento, considerato quanta energia ci vuole per minare un DOGE.

Alcuni dei merch acquistabili con Dogecoin includono il Cyberquad for Kids (12.020 Doge, o circa 2.320 euro), il Giga Texas Belt Buckle (835 Doge, o circa 161 euro) e il Cyberwhistle (300 Doge, o circa 58 euro).

Musk ha inizialmente annunciato che Dogecoin sarebbe stato utilizzato come valuta per il merchandising in un tweet di metà dicembre. Quell’annuncio ha anche fatto salire il valore della criptovaluta di oltre il 20%.

Non è chiaro se i Doge, che Musk ha dichiarato essere la sua “criptovaluta preferita“, saranno mai utilizzati per l’acquisto di veicoli Tesla.

Vogliono lanciare un razzo chiamato DOGE-1 nello spazio

“La criptovaluta è il futuro e crediamo che il suo sia promettente, ma questo non può comportare un grande costo per l’ambiente“, ha affermato Elon Musk in una nota.

Il mining di Dogecoin, d’altra parte, non graffia nemmeno la superficie quando si tratta della quantità di energia consumata dai Bitcoin, ma ciò non significa che un giorno non lo farà, secondo un rapporto di TRG Datacenters.

Musk è stato molto esplicito nel suo sostegno verso i Doge e ha persino in programma di inviare un satellite SpaceX chiamato DOGE-1 sulla luna in futuro.

“Non sono esperti finanziari o tecnologi della Silicon Valley. Ecco perché ho deciso di supportare Doge“, ha aggiunto.

Dogecoin è diventato popolare dopo che alcuni meme iniziarono a conquistare l’Internet

svariati anni fa.