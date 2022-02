L’operatore virtuale Spusu ha recentemente prorogato la scadenza della propria offerta 50, con 150 GB mensili fino alla fine del mese di febbraio 2022. In precedenza la scadenza era fissata allo scorso 31 gennaio 2022.

Insieme rimangono attivabili anche le altre offerte del portafoglio, composto anche da Spusu 100, Spusu 10 e Spusu 1. Scopriamo insieme maggiori dettagli sull’offerta.

Spusu proroga le proprie offerte fino al 28 febbraio 2022

Le offerte dell’operatore sono attivabili da tutti i nuovi e già clienti e, come in precedenza, non è previsto alcun costo di attivazione. Soltanto per i nuovi clienti viene richiesto tuttavia il costo della SIM, pari a 9,90 euro con spedizione a domicilio inclusa. Per quanto riguarda il bundle mensile, Spusu 50 prevede ancora 2000 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati a 5,98 euro al mese.

Come indicato nel documento di trasparenza tariffaria, a partire dal 2022 sono previsti 4 Giga al mese per il Roaming Europeo, tuttavia nella pagina dedicata all’offerta sul sito ufficiale dell’operatore viene riportata una soglia massima pari a 3,92 Giga mensili. In caso di mancato rinnovo per credito insufficiente, è possibile continuare a chiamare, inviare SMS e navigare in internet con un costo di 4 centesimi di euro al minuto, 4 centesimi di euro per ogni messaggio e 0,40 centesimi di euro per ogni MB.

Con l’operatore virtuale Spusu, se il cliente consuma tutti i Giga inclusi può scegliere tra la navigazione a consumo, secondo le condizioni della tariffa extrasoglia, oppure il blocco della connessione, già impostato di default. Per modificare questa opzione bisogna accedere al proprio profilo My Spusu. Per scoprire nel dettaglio questa offerta o le altre attivabili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.