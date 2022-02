La componente più importante all’interno di uno Smartphone è senza alcun dubbio la sua batteria, la centrale energetica e infatti indispensabile al funzionamento di tutte le altre componenti, e senza le quali il nostro device diventerebbe soltanto un costoso fermacarte.

La batteria è composta di Celle passate su gli ioni di litio, queste ultime sono molto sensibili numerose tipologie di insulti: chimici, elettrici e fisici, dettaglio che le rende estremamente fragili e facili da deteriorare, il tutto viene poi ulteriormente esacerbato se il propietario dello smartphone ha un atteggiamento sbagliato.

Sono numerose effettivamente le abitudini diffuse che in realtà possono risultare dannose per la salute della batteria, scopriamole insieme.

Gli errori che danneggiano la batteria

Partiamo parlando degli errori maggiormente diffuso all’interno della community mondiale, ovviamente si tratta del caricare lo Smartphone quando quest’ultimo è acceso, tale pratica infatti può portare ad una nuova la produzione di calore che può essere dannosa per le cellier video, il tutto può essere ultimamente so cervato si carica te lo Smartphone con una cover inserita, quest’ultima fa infatti da isolante termico non consentendo di smaltire il calore prodotto.

Un altro errore diffuso soprattutto negli ultimi anni riguardo l’utilizzo esclusivo di caricabatterie rapidi, gli elevati amperaggi infatti portano ad una produzione di calore accessiva che come detto sopra può risultare dannosa per la salute della batteria dello smartphone.

Un altro atteggiamento dannoso per la batteria è l’esposizione a temperature estreme, le celle al litio soffre infatti l’estremo freddo e l’estremo caldo, se ci fate caso, in inverno l’autonomia del device cala decisamente, la causa è proprio il freddo.