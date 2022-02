Manca davvero poco all’uscita dei nuovi top di gamma del colosso sud coreano Samsung, verranno infatti presentati il prossimo 9 febbraio 2022.

L’attesa è stata parzialmente rovinata dagli ultimi leak di Jon Prosser, che vedrebbe il Galaxy S22 un po’ in ritardo, motivo per cui potrebbe essere presentato prima il modello Ultra. Ecco i dettagli.

Samsung potrebbe presentare prima il modello Ultra

Secondo il tweet che ha appena condiviso Jon Prosser, i Galaxy S22 subiranno un piccolo ritardo: a partire dal 25 febbraio, data in cui era inizialmente previsto l’arrivo sul mercato di tutti e tre i modelli, sarà disponibile solo Galaxy S22 Ultra. S22 e S22+ arriveranno sul mercato dall’11 marzo. I motivi del ritardo sarebbero da imputare a problemi che hanno impattato sulla catena di produzione dei dispositivi, probabilmente dovuti alla carenza di componenti hardware. I preordini di tutti e tre i modelli dovrebbero invece partire dal 9 febbraio, come trapelato in precedenza.

Vi ricordo che il modello Ultra dovrebbe montare uno schermo da 6.8 pollici con tecnologia AMOLED 2X dinamica e risoluzione QHD+. Le soluzioni per il processore saranno due, ossia un SoC Exynos 2200 o Snapdragon 8 Gen 1 in base ai mercati di riferimento. La dotazione RAM sarà duplice, ossia da 8 GB e 12 GB mentre i tagli di memoria interna saranno quattro, ovvero 512 GB, 256 e 128 GB e 1 TB. L’amperaggio della batteria sarà da 5000 mAh mentre la tecnologia di ricarica rapida sarà da 45 W.

Per quanto riguarda la fotocamera, il Samsung Galaxy S22 Ultra ospiterà quattro fotocamere posteriori dotate di un obiettivo Super Clear da 108 MP, un sensore ultrawide da 12 MP e un paio di teleobiettivi da 10 MP con supporto per zoom OIS, 3x e 10x. Al contrario, la fotocamera anteriore sarà da 40 MP per selfie e videochiamate. Che dire, non vediamo l’ora di vederlo con i nostri occhi.