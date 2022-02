PayPal Holdings Inc. sta elaborando il lancio della propria stablecoin come parte della sua spinta alla criptovaluta, secondo la società, che ha confermato lo sviluppo dopo che le prove del suo lavoro sono state scoperte all’interno della sua app per iPhone.

“Stiamo esplorando una stablecoin; se e quando cercheremo di andare avanti, ovviamente lavoreremo a stretto contatto con le autorità di regolamentazione competenti”, ha affermato Jose Fernandez da Ponte, vicepresidente senior per le criptovalute e le valute digitali di PayPal, in una dichiarazione a Bloomberg News. Le stablecoin sono criptovalute garantite e valutate in base al valore di una valuta o merce esistente.

Sempre più giganti della tecnologia studiano la propria criptovaluta

La prova dell’esplorazione della società nella costruzione di una stablecoin è stata scoperta per la prima volta nell’app di PayPal dallo sviluppatore Steve Moser. Il codice nascosto e le immagini mostrano il lavoro su quella che viene soprannominata una “PayPal Coin”. Il codice indica che una moneta del genere sarebbe supportata dal dollaro USA.

Una portavoce di PayPal ha affermato che le immagini e il codice all’interno dell’app PayPal derivano da un recente hackathon interno, un evento in cui gli ingegneri si uniscono per esplorare e creare rapidamente nuovi prodotti che potrebbero non essere mai pubblicati all’interno della blockchain dell’azienda, divisione criptovalute e valute digitali.

PayPal si è impegnato in un importante sforzo di criptovaluta negli ultimi mesi, lanciando nuove funzionalità per acquistare e detenere monete digitali, nonché la possibilità di pagare gli acquisti utilizzando quest’ultime.

PayPal non è il primo gigante tecnologico a esplorare il lancio della propria moneta. Meta Platforms Inc., precedentemente Facebook, ha contribuito a sviluppare una stablecoin chiamata Diem, mentre Visa Inc. negli ultimi mesi ha consentito a una stablecoin sostenuta dal dollaro USA di regolare una transazione con la rete.