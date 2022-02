Oppo in vista di San Valentino propone ai suoi clienti un’edizione limitata della capsule collection Charm Limited Edition Lola, di Chiara Costacurta. Un nuovo concept dell’azienda che racconta storie di giovani donne di talento. La collezione sarà disponibile fino al 14 Febbraio.

San Valentino è alle porte e questa collezione pensata da Oppo e Chiara Costecurta potrebbe diventare il regalo perfetto per la propria metà. La collezione unisce l’eleganza all’amore per la tecnologia. Decorare la propria cover è diventato ormai un must. Questi charme, piccoli accessori amatissimi e associati ai propri smartphone, danno un tocco di personalità e raffinatezza al proprio smartphone. La collezione limitata di San Valentino sarà dedicata in particolare alla serie Reno6.

Oppo, in collaborazione con Chiara Costacurta, lancia una collezione speciale di charme in occasione di San Valentino

“Charm Limited Edition Lola” è una collezione unica nel suo genere e del tutto artigianale. Racconta una storia di imprenditorialità femminile. È proprio questo l’obiettivo di OPPO. L’azienda con questo primo progetto inaugura “Stories of Women powered by OPPO” per incentivare le donne a raccontare le loro storie di successo. Raggiungere i propri obiettivi e accogliere i cambiamenti senza aver paura di mostrare ciò che si è: sono questi i punti cardine promossi da Oppo e Chiara Costacurta.

“La capsule collection realizzata con Chiara Costacurta è il primo capitolo di “Stories of Women powered by OPPO”, un progetto ad ampio respiro con il quale vogliamo dare spazio al lavoro di giovani donne valorizzando le loro creazioni e mettendo a loro disposizione la nostra tecnologia. Un solo accessorio, come in questo caso la collezione di phone strap, ci dimostra ancora una volta come moda e tecnologia non siano due universi distanti. Come quest’ultima possa essere declinata come forma di stile. Vogliamo continuare a coltivare questa apertura al mondo fashion, dando spazio al lavoro di giovani donne talentuose e abbracciando le nuove tendenze, per incontrare le esigenze di un pubblico giovane e attento allo stile” spiega Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia.

“Ho fondato Lola By Chiara Costacurta e Chiara Costacurta jewelry per onorare l’ambiente e noi donne attraverso una collezione di gioielli che si ispira principalmente alla natura. Siamo tutte delle bellissime farfalle se impariamo a scoprire cosa ci riserva il futuro” conclude Chiara Costacurta, fondatrice e designer del brand.

Fino al 14 febbraio, chi acquisterà sull’e-commerce di OPPO Store, Reno6 o Reno6 Pro, riceverà anche uno dei 3 charms, disponibili nelle colorazioni Black, Blue e Bronze.