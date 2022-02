Un calo di oltre il 19% è avvenuto sulle vendite d’auto a gennnaio 2022 rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Infatti, sono state immatricolate solo circa 107 mila automobili.

Quindi per far fronte ai numeri disastrosi dello scorso mese, il Governo ha introdotto la nuova Legge di Bilancio che prevede una serie di incentivi auto. Magari questa legge può essere utile a tutti coloro che hanno intenzione di acquistare una maccina nuova nel 2022.

Le novità principali e gli incentivi rimossi

Iniziamo con le brutte notizie per poi passare a quelle più belle. Con la nuova legge di Bilancio è stato eliminato l’ecobonus per l’acquisto di vetture poco inquinanti. Purtroppo, come ben sappiamo, le auto elettriche sono molto costose e senza incentivi la domanda potrebbe ridursi. Inoltre, fino all’anno scorso era possibile usare un bonus di rottamazione che poteva arrivare fino a 10.000 euro, per l’acquisto di una vettura elettrica, ma anche questo è stato levato.

Vediamo adesso invece, le novità principali previste dalla nuova Legge di Bilancio. Arrivano incentivi auto per le collonine elettriche, più il bonus per l’installazione dei motori elettrici. Questo bonus prevede una proroga fino al 2024, stabilendo un incentivo pari al 40% delle spese sostenute. Inoltre, la legge prevede che l’80% dei fondi sia destinato agli interventi delle imprese, se si tratta di un valore complessivo inferiore a 375 mila euro. Invece, se il valore complessivo è superiore, la cifra sarà pari al 10%.

Altra novità importante riguarda l’incentivo retrofit, che è stato prorogato fino a dicembre 2022. Per chi non lo sapesse, questo incentivo riguarda l’installazione di un motore elettrico al posto di uno a combustione interna.