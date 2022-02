Iliad ha già ufficializzato le sue prime ricche novità di questo 2022. Il gestore francese assicura le migliori sorprese ai suoi clienti, anche grazie all’arrivo della telefonia fissa ed alle prime offerte con Fibra ottica, come la Iliad Box.

Sul fronte della telefonia mobile, invece, la migliore occasione per i clienti resta la Giga 120. Questa tariffa prevede un costo mensile di 9,99 euro e consumi quasi senza limiti con la presenza di chiamate ed SMS infiniti con anche 120 Giga per navigare in internet.

Iliad, l’assenza dell’app ufficiale prosegue anche nel 2022

Le grandi novità previste in casa Iliad, sia per quanto concerne la telefonia mobile sia per quanto concerne la telefonia fissa, non eliminano del tutto però quei punti ancora non chiari dell’offerta commerciale per il gestore francese. Ancora oggi, infatti, tutti i clienti con uno smartphone Android che sottoscrivono una nuova SIM non avranno la possibilità di scaricare un’app ufficiale.

A differenza dell’operato di altri gestore, Iliad non mette a disposizione dei suoi clienti un’app nativa da ottenere attraverso le pagine di Google Play Store. La mancanza è confermata anche per gli smartphone Apple. La gestione del profilo tariffario è pertanto legata al solo sito ufficiale dello stesso gestore.

Purtroppo per tutti i clienti Iliad con smartphone Android l’assenza dell’app ufficiale è ufficiale anche per le settimane a venire. Inoltre, sempre per i possessori di uno smartphone Android, c’è una ulteriore amara novità: da qualche mese infatti non si possono più scaricare nemmeno le app parallele per la gestione del profilo Iliad disponibili su Google Play Store.