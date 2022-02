Brand Finance, che si occupa di valutazioni e strategie nel mondo del marketing, ha stilato una classica che ritrae le dieci aziende tecnologiche più influenti e con maggior valore al mondo. Huawei è al nono posto, con una crescita su base annua che ammonta al 29%.

La crescita di Huawei è innegabile. L’azienda ha superato un valore complessivo di 71,2 miliardi di dollari, passando in poco tempo dal 21° posto al 9° nella classifica ufficiale di Brand Finance. Ogni anno, Brand Finance analizza 5.000 tra le aziende più importanti al mondo e pubblica circa 100 rapporti, di tutti i marchi, in ogni settore e in tutti i Paesi.

Huawei tra le prime dieci aziende tecnologie secondo la classifica di Brand Finance

Il settore tecnologico è ancora una volta quello vincente, con un valore di circa 1,3 trilioni di dollari. Tra le altre aziende cardine spiccano Apple, Microsoft e Samsung, quasi onnipresenti e che contribuiscono con una quota significativa al valore complessivo delle prime dieci aziende. Con questa consapevolezza, Huawei affianca queste grandi aziende dimostrando ancor di più il suo potenziale. Questi risultati promettenti arrivano in poco tempo e nonostante alcune difficoltà riscontrate dall’azienda, soprattutto durante la pandemia, per la carenza di alcuni componenti di cui scarseggia la produzione.

Brand Finance ritiene che la crescita esponenziale di Huawei oltre che meritata sia anche frutto di un costante impegno nel mondo dell’innovazione. Huawei offre svariati prodotti innovativi ai suoi consumatori sparsi nel mondo, inclusi gli ultimi smartphone di punta. Huawei P50 Pro, ad esempio, introduce importanti novità per la tecnologia di imaging. Mentre P50 Pocket traccia una linea di confine con gli altri dispositivi pieghevoli.