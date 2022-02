Nel mese di dicembre 2021 il colosso Honor aveva svelato la gamma Honor 60 con cui il brand proverà a rilanciare la propria presenza sul mercato smartphone, in Europa e ovviamente, in Cina.

smartphone, sia in Cina che in Europa, nel corso del 2022. Le novità non sono ancora finite. La gamma Honor 60 registrerà il debutto di un nuovo smartphone. Si tratta del futuro Honor 60 SE. Scopriamo insieme alcuni dettagli sulla scheda tecnica.

Honor 60 SE: ecco qualche dettaglio sulla scheda tecnica

Qualche giorno fa il nuovo smartphone è apparso nel database di Geekbench, che ha svelato alcuni dettagli sulle specifiche tecniche e ha anche confermato la presenza di una versione Android, anche se non recentissima. Il nuovo Honor 60 SE (GIA-AN00) si mostra online in queste ore su Geekbench. Lo smartphone arriverà sul mercato con il SoC MediaTek Dimensity 900, chipset del 2021 di casa MediaTek che integra una CPU Octa-Core e una GPU ARM Mali-G68 MC4.

In base al test di queste ore, il nuovo smartphone di HONOR potrà contare su 8 GB di memoria RAM (non possiamo escludere varianti “base” da 6 GB di RAM) e sul sistema operativo Android 11. Android 12 arriverà tramite un aggiornamento qualche mese dopo il lancio commerciale. Da una precedente certificazione, inoltre, è confermato il supporto alla ricarica rapida a 66 W per il nuovo smartphone. Per ulteriori dettagli in merito alla scheda tecnica del nuovo Honor 60 SE sarà necessario attendere qualche settimana.

I dettagli sulla commercializzazione del nuovo 60 SE sono, per ora, limitati. Lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato cinese nel corso del primo trimestre del 2022. Il prezzo potrebbe oscillare tra i 300 ed i 400 euro.