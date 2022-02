Il noto servizio di streaming HBO Max si appresta ad ad arrivare in veste ufficiale in ben 15 paesi europei. Il debutto si terrà il prossimo 8 marzo 2022, ma entro la fine di quest’anno sarà disponibile anche in altri 6 paesi. Tuttavia, sembra che per il momento non arriverà ancora in Italia.

HBO Max pronto a sbarcare ufficialmente in 15 paesi europei a marzo, ma non in Italia

Il catalogo del noto servizio di streaming è quanto mai ricco di contenuti multimediali notevoli, fra film e serie tv. Come già accennato, a partire dal prossimo 8 marzo 2022 i contenuti di HBO Max saranno disponibili anche in ben 15 paesi europei. Tra questi, ci saranno Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia e Slovenia.

Come è possibile notare, mancherà all’appello il nostro paese, ovvero l’Italia. Nonostante questo, al momento alcuni contenuti multimediali del servizio sono comunque visibili da noi su Now TV e su Sky. Per questo motivo, non sappiamo se in futuro il servizio arriverà anche da noi.

Christina Sulebakk, ovvero lz General Manager di HBO Max, ha cosi commentato questo traguardo di rilievo per l’azienda: “HBO Max è una nuova esperienza di streaming che offre il meglio dell’intrattenimento, film, serie originali e programmi per bambini di Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network, Max Originals e altro ancora. Siamo entusiasti di confermare che l’8 marzo HBO Max arriverà in altri 15 paesi europei mentre continuiamo a rendere la piattaforma disponibile in tutto il continente e oltre”.