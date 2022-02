Dopo averli presentati a livello globale, Google ha finalmente deciso di far approdare ufficialmente anche in Italia i suoi nuovi smartphone, ovvero i nuovi Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro. Sono davvero tante le novità e le innovazioni che portano questi modelli, andiamo a vederli più da vicino.

Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro: design unico, Android 12 e Google Tensor

I nuovi smartphone top di gamma di casa Google segnano un importante cambiamento rispetto al passato. Spicca innanzitutto la presenza di un design davvero unico e distintivo. Sul retro, in particolare, troviamo la barra della fotocamera, che conferisce al telefono un aspetto lineare e simmetrico e mette in risalto la fotocamera. A detta dell’azienda, ispirato dalle finiture tipiche dei gioielli e degli orologi di lusso, Pixel 6 Pro è stato realizzato con un corpo monoscocca in metallo lucido che si fonde con uno splendido vetro curvo, in palette con le cornici metalliche.

Oltre a questo, non manca la presenza dell’ultima release del software di Big G, ovvero Android 12, grazie al quale vengono fornite tante nuove funzionalità e soprattutto tante possibilità di personalizzazione dell’interfaccia utente. Le schermate Home e di Blocco, ad esempio, hanno un nuovo look e cambiando lo sfondo verrà adattata automaticamente l’intera UI in base ad esso. Novità di rilievo è poi la presenza di Google Tensor, un processore di tipo “system on a chip” per dispositivi mobili appositamente progettato per adattarsi all’AI leader di settore di Google.

Per ultima, ma non meno importante, è la fotocamera implementata sui nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Entrambi i modelli dispongono infatti di un nuovo sensore da 1/1,3 pollici sul retro. Questo sensore principale è in grado di catturare fino al 150% di luce in più rispetto alla fotocamera principale presente sul precedente Pixel 5, garantendo così foto e video ancora più dettagliati e dai colori più intensi. Troviamo poi obiettivi ultra wide con sensori migliorati e più grandi e non manca la presenza di un teleobiettivo con zoom ottico 4x e fino a 20x. Notevoli sono poi le diverse funzioni via software, come la Gomma Magica che permette di cancellare persone estranee e oggetti indesiderati dai propri scatti.

Prezzi e disponibilità

Sarà possibile acquistare i nuovi smartphone di casa Google direttamente dallo store ufficiale dell’azienda a questo link nella colorazione nero tempesta con 128 GB di storage interno (scegliendo anche una delle nuove custodie realizzate da Google) secondo i seguenti prezzi: