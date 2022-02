instax mini Evo Hybrid di Fujifilm è disponibile in tutti i migliori negozi di tecnologia ma soprattutto per quanto riguarda la fotografia. Divertimento e emozioni immortalate all’interno di una foto possono essere enfatizzate ancora di più dalla grande versatilità di questo dispositivo in grado di fondere foto istantanee analogiche e foto digitali.

Inoltre questa nuova fotocamera è in grado di memorizzare, condividere e stampare le immagini che realizza. Potrete infatti decidere che tipo di foto scattare, se analogica o digitale, scegliendo successivamente di memorizzarla o di stamparla.

Sono 10 le modalità sull’obiettivo integrato e 10 le opzioni per i filtri dedicate agli effetti cinematografici. Inoltre la fotocamera è dotata di uno schermo da 3″ di tipo LCD direttamente sul retro, in modo da permettere di selezionare tutte le immagini per i vari tipi di utilizzo permessi. Presente anche una slot per micro SD.

Fujifilm instax mini Evo Hybrid: funzioni al top e tecnologia bluetooth integrata

Con mini Evo viene rilasciata la nuova App instax mini Evo Smartphone che utilizza la tecnologia Bluetooth. Aggiunge una serie di nuove funzioni avanzate, tra cui “Immagini trasferite” (Transferred Images) per inviare sul proprio smartphone tutte le foto con cornice instax scattate con mini Evo. Inoltre, funge anche da stampante fotografica con la funzione “Direct Print”, per stampare qualsiasi foto dal rullino dello smartphone. E non è tutto, sono incluse anche capacità di scatto remoto e opzioni di archiviazione delle immagini per il massimo della versatilità.

Il prezzo della nuova instax mini Evo Hybrid è 199,99 €. Insieme alla fotocamera sarà possibile acquistare la nuova pellicola istantanea instax mini Stone Gray, la quale grazie al suo borgo grigio farà risaltare ancora di più le immagini stampate. La pellicola è disponibile in una confezione da 10 scatti a 10,99 €. La pellicola a bordo bianco tradizionale invece è disponibile a 9,99 €.