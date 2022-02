Expert convince tutti gli utenti a ricorrere all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, per mezzo di un volantino veramente ricco di occasioni e di sconti assolutamente da non perdere di vista. I prezzi sono molto bassi per la maggior parte di noi, data la presenza di promozioni su tutte le categorie merceologiche.

Il volantino parte dalla più ampia disponibilità del periodo, in altre parole gli acquisti possono tranquillamente essere completati ovunque in Italia, come anche direttamente online sul sito ufficiale. L’unico appunto da non trascurare, riguarda infatti la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, tranne che in rari e fortunati casi. I prodotti sono comunque distribuiti no brand (salvo indicazione differente), con garanzia di 24 mesi, e con possibilità di richiedere il Tasso Zero, nel momento in cui si spendessero più di 199 euro.

Expert: tantissimi sconti e prezzi sempre bassi

Il volantino Expert è ricco di occasioni dai prezzi generalmente bassi e convenienti, anche nel momento in cui si volessero mettere le mani sui migliori top di gamma del periodo. Osservando la campagna da vicino, ad esempio, notiamo la possibilità di acquistare uno a scelta tra Oppo Find X3 Neo e Apple iPhone 13, entrambi possono essere comprati con un esborso rispettivo di 549 e 939 euro.

Non mancano chiari riferimenti alla fascia più bassa della telefonia mobile, con tanti modelli in vendita a meno di 400 euro. Da non trascurare infatti Oppo A16, Motorola Moto E7 power, Wiko Y62, Oppo A54s, Oppo Find X3 Lite, ma anche Realme GT Master Edition o Vivo Y72. Le informazioni del volantino sono raccolte nel dettaglio qui.