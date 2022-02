Le nuove offerte racchiuse direttamente all’interno dell’ultimo volantino di Euronics, permettono a tutti gli utenti di approfittare delle migliori soluzioni del periodo, senza mai dover rinunciare alla qualità generale dei prodotti che si andranno effettivamente ad acquistare.

Coloro che decideranno di recarsi in un negozio in Italia, ricordando appunto che gli stessi sconti non sono attivi online sul sito ufficiale, potranno comunque scoprire prodotti distribuiti con la solita garanzia della durata di 2 anni, affiancata dalla versione no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile. Il Tasso Zero, invece, potrà essere richiesto nel momento in cui la spesa complessiva sarà immediatamente superiore ai 199 euro, ma dovrà comunque essere approvato direttamente.

Aprite il nostro canale Telegram, potrete ricevere i codici sconto Amazon e tantissime offerte gratis.

Euronics: le nuove offerte sono inarrestabili

Spettacolari offerte speciali vi attendono da Euronics, grazie al nuovo volantino gli utenti riescono ad acquistare uno Xiaomi Mi 11 Lite, ad un prezzo complessivamente abbordabile, ovvero 299 euro. Il modello in questione presenta display AMOLED da oltre 6 pollici di diagonale, processore octa-core, ed anche una fotocamera principale da ben 64 megapixel.

Da non trascurare comunque anche le offerte legate ad altre categorie merceologiche, come un TV LED LG da oltre 45 pollici, proposto alla modica cifra di soli 699 euro. Ogni prodotto descritto nell’articolo, lo ricordiamo, viene commercializzato con la garanzia di 2 anni, e prevede anche la variante no brand, solo nel caso in cui si tratti di telefonia mobile. Per maggiori informazioni in merito al volantino di Euronics, ricordatevi di aprire quanto prima le pagine che trovate qui.