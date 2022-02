Le nuove offerte pensate da Esselunga sono indubbiamente tra le migliori del periodo, grazie proprio alla presenza di un numero sempre crescente di prodotti a prezzi ridottissimi, oltre a smartphone da considerarsi quasi gratis.

Gli acquisti, come sempre accade parlando di Esselunga, potranno essere completati in esclusiva nei singoli punti vendita, ricordiamo infatti che gli ordini non risultano essere effettuabili tramite il sito ufficiale o da altre parti in Italia. Tutti i prodotti, ad ogni modo, sono sempre distribuiti con la solita garanzia legale dalla durata di 24 mesi, con validità a partire dalla data d’acquisto.

Esselunga inarrestabile: scoperti nuovi prezzi bassi e grandi sconti

Le nuove occasioni racchiuse all’interno del volantino Esselunga sono assolutamente interessanti, poiché permettono agli utenti di ricorrere all’acquisto di uno smartphone decisamente allettante, quale è l’Oppo Find X3 Lite, pagandolo molto poco, o meglio soli 299 euro. Alle spalle del prodotto, ad ogni modo, trova posto la solita garanzia che prevede 24 mesi, e no brand per la telefonia mobile.

La scheda tecnica è quella di un dispositivo invece di alto livello, parliamo infatti di un processore octa-core, affiancato da 4300mAh di batteria, 8GB di RAM, un comparto fotografico composto da 4 fotocamere (di cui la principale è da 64 megapixel), passando proprio per il riconoscimento del viso e dell’impronta digitale. Il prodotto, come anticipato del resto, può essere acquistato solamente in negozio, salvo esaurimento anticipato delle scorte effettivamente disponibili. Se volete conoscerlo da vicino, collegatevi al seguente link.