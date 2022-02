Facebook Messenger ha aggiunto la nuova funzione “Notifica screenshot“, che avviserà quando qualcuno fa uno screenshot dei messaggi che scompaiono nelle chat , che ricordiamo ha implementato da poco la crittografia end-to-end. Come molti utenti forse ricordano, questa funzione era già disponibile nella modalità Vanish di Messenger.

Questo nuovo aggiornamento è simile alla funzione proprietaria di Snapchat. Considerando quanto volte Facebook ha copiato Snapchat nelle scelte di marketing, è probabile che questo possa essere introdotto anche per WhatsApp e persino Instagram. Alcune previsioni dicono che verrà implementato per tutti gli utenti nelle prossime settimane.

Le chat crittografate end-to-end in Facebook Messenger, che è una funzione di sicurezza predefinita ormai per tutte le chat, ora includeranno GIF e adesivi, per consentire agli utenti di avere conversazioni più colorate. Include anche le reazioni ai messaggi, che sono disponibili anche sui post di Facebook e sui messaggi di Instagram.

L’obiettivo di Meta resta la sicurezza delle chat

Un’altra funzionalità più recente sarà la possibilità di rispondere a un determinato messaggio nelle chat premendo a lungo il messaggio o scorrendo per rispondere. Questa è un’altra funzionalità disponibile su WhatsApp e persino nei DM di Instagram. Sarai anche in grado di inoltrare i messaggi tenendoli premuti a lungo e inviandoli a chat di gruppo o personali. Gli indicatori che ti fanno sapere se l’altra persona sta digitando saranno disponibili anche nelle chat con doppia autenticazione.

Altre caratteristiche includono il Verified Badge, la possibilità di salvare i file multimediali e l’opzione per modificare foto e video prima di inviarli ad altre conversazioni end-to-end. Queste funzionalità sono un altro passo dell’obiettivo di Meta nel voler rendere tutte le chat (incluso Instagram) crittografate entro il 2023.