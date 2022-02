Asus ha ufficializzato l’arrivo del nuovo smartwatch VivoWatch 5, che punta tutto sul monitoraggio costante di svariati parametri mirati a costruire uno stile di vita sano. Il dispositivo è disponibile anche in Italia. Oltre ad aiutare a monitorare in tempo reale stato di salute, qualità del sonno ed esercizio fisico, VivoWatch 5 è l’ideale anche per chi soffre di disturbi come l’ipertensione.

Grazie all’app HealthConnect di Asus, gli utenti possono tracciare in modo facile la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca, i livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue, dell’esercizio fisico svolto, la qualità del sonno e altri indicatori relativi alla propria salute. La tecnologia ASUS HealthAI elabora tutte queste informazioni per fornire suggerimenti personalizzati e accurati sulla gestione della propria salute direttamente tramite app.

VivoWatch 5 di Asus dura fino a 14 giorni tra una ricarica e l’altra. Il design del dispositivo rispetto ai predecessori è stato rivisitato, adesso è più elegante oltre ad essere più pratico e funzionale. Permette anche di raggiungere un livello di impermeabilità fino a 50 metri. Sono presenti anche cinturini in pelle aggiuntivi in due colorazioni che possono essere scelti per personalizzare ulteriormente il dispositivo.

Inclusa anche la funzione per inviare messaggi di emergenza laddove necessario. Grazie al GPS ed altimetro integrati VivoWatch 5 permette di monitorare tutte le fasi di ogni allenamento, sia esso indoor che outdoor. Inoltre, presenta un indicatore della frequenza cardiaca aerobica che aiuta a massimizzare i benefici aerobici e invia promemoria quando si rimane per troppo tempo seduti. VivoWatch 5 calcola anche quante calorie vengono bruciate durante la giornata. Infine, le diverse modalità Jogging, Bike, Walking, Nuoto, Escursionismo, Yoga, Stretching e Dance consentono a chi lo indossa di valutare al meglio le prestazioni di ogni tipologia di attività fisica. Il design resistente all’acqua lo rende adatto a tutti i tipi di ambienti. Perfetto in piscina o quando piove.

ASUS VivoWatch 5 è disponibile presso gli ASUS Gold Store e i principali Partner ad un prezzo consigliato di 349,00 €. I cinturini in pelle VivoWatch Band/Orange e VivoWatch Band/White sono disponibili ad un prezzo consigliato di 26,99 €.