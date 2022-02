La sfida tra operatori telefonici è sempre molto accesa. Le offerte operator attack, cioè quelle tariffe disponibili soltanto dopo aver effettuato il trasferimento del numero da un determinato gestore a un altro, sono lo strumento più comune per sottrarre clienti ai rivali e WindTre ne è pienamente consapevole. A partire da soli 7,99 euro al mese, infatti, propone, esclusivamente ai clienti di alcuni operatori, le sue eccezionali offerte WindTre GO, che permettono di ricevere fino a 150 GB di traffico dati per la navigazione.

Passa a WindTre con le offerte GO: ecco come ottenerle!

Le offerte WindTre GO più convenienti sono quelle rivolte ai clienti Iliad e MVNO che, a partire da un costo di soli 7,99 euro al mese, possono optare per una delle seguenti tariffe:

WindTre GO 50 Star Digital con minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB di traffico dati per la navigazione a soli 7,99 euro al mese.

con minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB di traffico dati per la navigazione a soli 7,99 euro al mese. WindTre GO 100 Special Digital con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB di traffico dati per la navigazione a soli 9,99 euro al mese.

Le due offerte appena descritte prevedono il pagamento del costo di rinnovo su credito residuo. Le tariffe che andremo ad elencare in seguito, invece, essendo disponibili esclusivamente in modalità Easy Pay, richiedono l’addebito su carta di credito, conto corrente o carta conto.

WindTre GO 101 Star Digital Easy Pay con minuti illimitati, 200 SMS e 101 GB di traffico dati per la navigazione.

con minuti illimitati, 200 SMS e 101 GB di traffico dati per la navigazione. WindTre GO 150 Flash + Digital Easy Pay con minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB di traffico dati per la navigazione.

L’attivazione delle offerte GO operator attack può essere effettuata attraverso il sito ufficiale del gestore.