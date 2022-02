WindTre rilancia la sua sfida nei confronti di Iliad. Il provider arancione ha ben chiara la sua strategia nel corso delle settimane a venire e pensa ad alcune tariffe siano alternative alla Giga 120. Per garantire una ferma concorrenza rispetto alla promozione del gestore francese, i clienti potranno attivare la ricaricabile, Go Unlimited Star+.

WindTre, Giga illimitati nella tariffa di fine Gennaio

La WindTre Go Unlimited Star+ si presenta come la promozione migliore della telefonia mobile nel mese di Febbraio. Gli abbonati, infatti, avranno la possibilità di attivare un ticket per la telefonia mobile a costi inferiori rispetto a quelli di Iliad.

La promozione prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, SMS illimitati da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche Giga senza limiti per navigare in internet anche con le velocità del 4G. Il prezzo di rinnovo per questa promozione prevede un costo di soli 7,99 euro ogni trenta giorni.

I clienti del provider arancione che decideranno di attivare la WindTre Go Unlimited Star+ avranno inoltre la garanzia di un costo bloccato. Almeno nel corso del primo semestre, WindTre si impegna a non modificare i prezzi dei pacchetti per tutti i nuovi abbonati.

Le condizioni per la sottoscrizione di questa promozione, infine, sono molto semplici. Gli utenti, oltre al prezzo standard mensile, dovranno aggiungere anche una quota extra dal valore di 10 euro per la ricezione della scheda SIM. Necessaria inoltre anche l’operazione di portabilità del numero attuale da linee TIM, Vodafone ed Iliad.