WindTre cambia le sue condizioni tariffarie nel corso delle prossime settimane. Il provider arancione ha deciso di modificare i costi delle sue offerte, lanciando una serie di rimodulazioni unilaterali per i clienti con un piano attivo per la telefonia mobile.

WindTre, le modifiche alle tariffe nel 2022

L’operato di WindTre dovrebbe seguire da vicino le condizioni contrattuali che già altri operatori come TIM e Vodafone hanno messo in atto nei mesi precedenti. In tal senso, WindTre darà il via ad una duplice modifica.

Le modifiche, che sono previste principalmente per i clienti di WindTre con vecchia SIM di 3 Italia, non prevedono uno scatto diretto sui prezzi ma bensì una rimodulazione delle condizioni contrattuali.

Nell’ottica dei una continuità dei servizi, alla scadenza della propria ricaricabile in caso di mancato credito per il rinnovo, WindTre attiverà in automatico su tutti i profili tariffari soglie senza limiti per le telefonate, l’invio degli SMS e internet al costo di 0,99 euro. Per gli utenti sarà inoltre possibile un rinnovo delle soglie per internet sempre ad un costo di 0,99 euro.

Soltanto al terzo giorno utile, gli utenti avranno attivo il consueto blocco del traffico in uscita. Il credito a debito sarà poi recuperato alla prima ricarica utile.

Altra condizione importante prevista per tutti i clienti di WindTre è quella relativa alla connessione internet. Gli abbonati potranno ricevere sempre un Giga extra sulla ricaricabile in caso di scadenza ed esaurimento prematuro della quota per la navigazione di rete. Il prezzo da pagare, anche in questo caso una tantum, sarà pari sempre a 0,99 euro.