Tutti abbiamo pensato almeno una volta di spiare i messaggi presenti sullo smartphone del proprio partner o magari di un amico o conoscente. In passato esistevano svariati modi per farlo anche se, a dir la verità, si trattava di modi illeciti e spesso illegali. Anche secondo il Garante della Privacy, diffondere o leggere la corrispondenza privata senza il permesso altrui è un reato: “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge“ (articolo 15 della Costituzione). Tutto questo vale anche per la nota app di messaggistica istantanea WhatsApp e al momento non è possibile farlo. In realtà, esiste però un trucco lecito per tenere traccia dei movimenti della persona che si vuole spiare.

WhatsApp: con questa applicazione potrete tenere traccia dei movimenti del proprio partner

Abbiamo già detto che spiare e leggere i messaggi altrui non è più possibile, soprattutto per il rispetto della privacy altrui. Nonostante questo, esiste un modo per tenere traccia dei movimenti del proprio partner o dei propri contatti su WhatsApp.

In particolare, esiste un’applicazione denominata Whats Tracker. Una volta installata sullo smartphone, questa app è in grado di seguire tutti i movimenti dei contatti e delle persone che si vuole tenere d’occhio sull’app di messaggistica istantanea, mostrando tutti gli accessi effettuati. In questo modo, sarà possibile scoprire se il vostro partner (o la persona che volete spiare) si è collegato ad orari piuttosto strani e se magari vi sta nascondendo qualcosa.