Sulla scia degli ultimi mesi, anche nelle settimane a venire sono previsti una serie di importanti e rilevanti cambiamenti per gli utenti di WhatsApp. La piattaforma di messaggistica istantanea andrà in tal senso a sviluppare una serie di ulteriori upgrade, volti a confermare la popolarità e l’interesse del pubblico verso il servizio.

WhatsApp, le note audio in forma testuale su iPhone e Android

Gli sviluppatori di WhatsApp, in particolare, hanno puntato molto, già da tempo, sulle note audio. Dopo le precedenti opzioni già disponibili per tutti gli utenti, come la riproduzione accelerata delle note vocali, a breve coloro che hanno uno smartphone Android riceveranno un’ulteriore funzione.

Stando alle indiscrezioni, il prossimo upgrade di WhatsApp potrebbe essere quello relativo alla trascrizione testuale delle note vocali. In pratica, attraverso questa funzione gli utenti avrebbero la possibilità di “leggere” le note vocali in forma testuale.

Per assicurare una trasposizione dalla forma multimediale ad un contenuto scritto, gli sviluppatori di WhatsApp stanno ora perfezionando i lavori su un apposito algoritmo avanzato. Sarà proprio l’algoritmo a dar vita in pochi secondi al passaggio del contenuto da registrazione audio a testo. Lo stesso algoritmo, inoltre, in base a quelle che sono le presenti prerogative da parte degli sviluppatori, dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue attualmente compatibili con WhatsApp.

L’obiettivo degli sviluppatori è quello di replicare il successo già ottenuto con la riproduzione accelerata delle note vocali. Tale aggiornamento sarà presto disponibile sia sugli ultimi modelli di Phone quanto sugli smartphone Android di recente produzione.