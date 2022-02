Gli utenti Android stanno ricevendo degli avvisi che allarmano su un app che consente di leggere i messaggi WhatsApp cancellati. Solo che questa procedura potrebbe compromettere i dati del telefono.

WAMR, una nuova app sembra poter effettivamente recuperare i dati cancellati da WhatsApp, Facebook Messenger e altre piattaforme.

A causa della crittografia sui dispositivi Android, WAMR non può accedere direttamente ai messaggi.

L’app utilizza invece la cronologia delle notifiche per leggere i messaggi e creare un backup dei messaggi, in base alle informazioni del Google App Store. L’app WAMR rileverà un messaggio eliminato e quindi ti mostrerà una notifica.

È inoltre possibile recuperare dai messaggi contenuti multimediali aggiuntivi, tra cui immagini, video, gif animate, audio, note vocali, documenti, adesivi.

Tuttavia, l’app rileva che non è un modo ufficiale per recuperare i messaggi eliminati e avverte che potrebbe riscontrare limitazioni in base all’app in cui si trovano i dati del messaggio o persino dal sistema operativo Android.

Queste autorizzazioni potrebbero compromettere i dati

Il quotidiano sulla sicurezza delle informazioni riporta che la cronologia delle ricerche su Internet e gli elenchi dei contatti sono tra i dati a cui è possibile accedere dall’app WAMR.

Il sito riporta inoltre che, nonostante i potenziali rischi per la sicurezza, l’app WAMR è stata scaricata più di 10 milioni di volte.

La scelta di scaricare un’app come WAMR che potrebbe compromettere i dati e la sicurezza del telefono è un rischio da valutare attentamente. WhatsApp è stata a lungo lodata per la sua privacy e crittografia.

L’app attualmente fornisce un livello di privacy con la sua crittografia end-to-end per messaggi e chiamate.