Gli smartphone sono scontati al 50% da Unieuro, grazie ad un volantino che non ammette davvero repliche sul territorio nazionale, i prezzi sono molto più bassi del normale, e permettono ai consumatori di risparmiare ingenti quantitativi di denaro.

Spendere poco è infatti possibile praticamente ovunque in Italia, basterà recarsi in un qualsiasi negozio, oppure affidarsi direttamente al sito ufficiale, che il gioco è pressoché fatto. In particolare, coloro che decideranno di appoggiarsi all’e-commerce, avranno diritto a ricevere la merce gratuitamente presso il domicilio, senza costi aggiuntivi (solo se l’ordine ha un valore superiore ai 49 euro).

Unieuro: le nuove offerte sono da far girare la testa

Il nuovo volantino Unieuro fa letteralmente girare la testa agli utenti, arrivano infatti prezzi sempre più bassi su alcuni prodotti di altissimo livello, come smartphone di ultima generazione. Scorrendo le pagine della campagna, si possono scovare prezzi alla portata di tutti, ad esempio i 949 euro necessari per l’acquisto di un Apple iPhone 13, passando anche per i 549 euro per il Galaxy S21 FE, una cifra davvero ridottissima, se pensate che da altre parti è acquistabile ad oltre 700 euro, per finire con i 619 euro per Asus ZenFone 8, ma anche Xiaomi 11T Pro a 599 euro.

Sempre nel medesimo volantino sono anche disponibili innumerevoli prodotti molto più economici, come Oppo A54s, Realme GT Neo 2, galaxy A22, Galaxy A02s, Wiko Y62, Oppo A74, Oppo Find X3 Lite e altri ancora. Per ogni altra informazione in merito, non scordatevi del sito ufficiale.