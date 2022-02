L’idea di trony è di fornire all’utente finale la più ampia possibilità di scelta, senza voler limitare l’acquisto a specifiche categorie di prodotti, o aree particolari. Per questo motivo ha deciso di rilanciare una delle campagne promozionali più amate e richieste degli ultimi mesi, con sconti fissi su ogni singolo acquisto.

Tutti gli utenti che vorranno effettivamente accedere all’ottima campagna promozionale, devono comunque affidarsi direttamente al negozio fisico, è bene ricordare che i medesimi prezzi, o occasioni, non sono legate al sito ufficiale di Trony. E’ presente, invece, la rateizzazione senza interessi, definita anche Tasso zero, nel momento in cui si dovessero spendere più di 199 euro.

Trony: ecco quali sono gli sconti più interessanti

Grazie al volantino Trony gli utenti possono davvero sperare di spendere poco, potendo inoltre spaziare tra i prodotti maggiormente desiderati, senza doversi limitare a specifiche realtà. In particolare, infatti, il meccanismo che regola la campagna resta più o meno lo stesso che già avevamo visto ed apprezzato in passato, basterà recarsi in negozio, aggiungere al carrello tutti i prodotti desiderati, e poi dirigersi in cassa.

A questo punto, gli addetti provvederanno a scontare lo scontrino finale, in maniera proporzionale al prezzo effettivamente raggiunto, i tagli sono: 30, 100, 250 e 550 euro, per una spesa minima di 300, 600, 1200, 2400 e 4600 euro. Tutte le offerte del volantino sono raccolte direttamente al seguente link, in modo da conoscere da vicino i prezzi, prima di decidere se recarsi in negozio, oppure no.