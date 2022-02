Nel mondo Android uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente è sottoposto ogni giorno è senza alcun dubbio quello legato ai malwares, i piccoli software malevoli infatti, hanno goduto di una grandissima diffusione negli ultimi anni direttamente proporzionale alla profondità di integrazione dei piccoli device nella vita di ognuno di noi.

Tutto ciò ha reso gli smartphones delle prede decisamente appetibili per gli hackers di tutto il mondo e quale strumento migliore se non i malwares per cercare di rubare i dati contenuti all’interno delle memorie degli smartphone, questi ultimi spacciandosi infatti per applicazioni normali, si infiltrano e assumono il controllo del dispositivo, iniziando sostanzialmente a copiare ogni tipo di file: immagini, foto, SMS e contatti, per poi inviare il bottino presso un server remoto.

Se avete l’abitudine di scaricare le app dal web il rischio di beccarsi un malware è molto elevato, fate attenzione.

App malware da non installare