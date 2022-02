Samsung raramente si rende colpevole di clamorose fughe di notizie, il materiale scottante è infatti spessissimo tenuto sotto chiave e difficilmente finisce online, a quanto pare però, questa regola non è universale, infatti i futuri top di gamma della famiglia Galaxy S non hanno goduto di tale riservatezza, nella giornata di ieri sono infatti finite in rete immagini e dettagli dei nuovi devices, materiale rimosso pochi minuti dopo, non prima però che il solerte Evan Blass potesse raccoglierle per passarle alla stampa mondiale.

Ovviamente la certezza matematica di avere davanti dati proveniente realmente da Samsung è impossibile da avere, certamente bisogna considerare che la fonte dei dati si è guadagnata nel tempo la fiducia dei lettori grazie a soffiate sempre poi confermate dai fatti, vediamo insieme dunque cosa è emerso.

Le specifiche tecniche dei 3 Galaxy S22

Galaxy S22

Display : Full HD+ di tipo Dynamic AMOLED 2X da 6,1″ e refresh rate di 120 Hz (adattivi) con HDR10+ per 1.300 nits massimi di luminosità.

: Full HD+ di tipo Dynamic AMOLED 2X da 6,1″ e refresh rate di 120 Hz (adattivi) con HDR10+ per 1.300 nits massimi di luminosità. SoC : Exynos 2200 a 4 nanometri

: Exynos 2200 a 4 nanometri Fotocamere : Anteriore da 10 MP f/2.2 Posteriori: Una grandangolare e principale da 50 MP f/1.8 Ultra grandangolare: 12 MP con f/2.2 Teleobiettivo: 10 MP f/2.4 con zoom combinato Space Zoom fino a 30x Video: supporto Super HDR, risoluzione massima possibile 8K

: Dimensioni spaziali : 146 x 70,6 x 7,6 mm

: 146 x 70,6 x 7,6 mm Inclusi in confezione: smartphone, cavo USB-C – USB-C, pin per estrarre la SIM.

Galaxy S22 Plus

Le specifiche sono sostanzialmente identiche a quelle di S22, a cambiare sono le dimensioni spaziali e la ricarica:

Ricarica elettrica : rapida fino a 45 watt, da 0 a 100% in un’ora; NB: caricabatterie non in dotazione

: rapida fino a 45 watt, da 0 a 100% in un’ora; NB: caricabatterie non in dotazione Dimensioni: 157,4 x 75,8 x 7,6 mm, di conseguenza display da 6,6 pollici.

Galaxy S22 Ultra

In questa generazione di Galaxy S, la versione Ultra si differenzierà come mai prima d’ora rispetto ai fratelli minori, molti dettagli lasciano pensare ad un Galaxy Note sotto copertura, infatti è stata confermata la presenza di un pennino con rispettivo e dedicato alloggiamento, un display generoso da 6,8 pollici e un parco fotocamere monstre.

Display : Full HD+ di tipo Dynamic AMOLED 2X da 6,8″ e refresh rate di 120 Hz (adattivi) con HDR10+ per ben 1750 nits massimi di luminosità.

: Full HD+ di tipo Dynamic AMOLED 2X da 6,8″ e refresh rate di 120 Hz (adattivi) con HDR10+ per ben 1750 nits massimi di luminosità. SoC: Exynos 2200 a 4 nanometri