Uno degli spettacoli più incredibili che il nostro pianeta ha da offrire sono senza dubbio i fulmini, possenti scariche elettriche da milioni di volts che si generano a causa di una differenza di potenziale che is viene a creare tra le nubi alte nell’atmosfera e il terreno, la quale poi si azzera causando una scarica elettrica impressionante.

Pensiero comune ha sempre voluto che tali scariche contassero la durata di un secondo o poco più, fattore che le ha sempre rese difficili da riprendere e immortalare e alle volte tanto sfuggenti quanto impressionanti, ebbene tale convinzione di molti non è propriamente vera, è stato infatti registrato un fulmine la cui durata si attesta a ben 17 secondi, un numero elevatissimo.

Il fulmine più lungo ed il fulmine più duraturo

In America del Nord e America del Sud nel 2020 si sono verificati eventi di natura elettrica che hanno appena ottenuto la validazione come record da parte dell’OMM (Organizzazione metereologica mondiale), si tratta di hotspot molto famosi per l’eccezionalità dei fulmini prodotti, che a quanto pare hanno proprio ribadito il concetto.

Per quanto riguarda il primo record dobbiamo dirigerci verso gli Stati Uniti, nel dettaglio tra Texas, Louisiana e Mississippi, i quali sono stati attraversati da un fulmine la cui lunghezza si è attestata intorno ai 768Km, un valore enorme che per intenderci, potrebbe unire facilmente Modena a Palermo.

Il secondo record invece si è verificato tra Uruguay e Argentina settentrionale, quando un super lampo ha raggiunto la durata di 17,102 secondi, un valore a dir poco impressionante, fregiato di una distanza percorsa di circa 300Km.