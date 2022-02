Uno dei fornitori di servizi di streaming più popolari, nonché una rinomata piattaforma OTT, Amazon Prime, offre show per tutti i gusti. La piattaforma è nota per i suoi contenuti eccellenti e coinvolgenti, ma è anche diventata un duro concorrente per il resto degli altri come Hulu, Netflix e molti altri.

Tuttavia, se state cercando serie per adulti, Prime Video non vi deluderà, perché Amazon ha una varietà di serie che presentano alcune delle sequenze più sexy sullo schermo in questo momento. Ecco un elenco dei programmi TV più “hot” su Amazon Prime attualmente accessibili per lo streaming.

Le serie più hot su Prime Video:

Strictly Sexual: la serie

La trama ruota attorno alle vite di due donne moderne e alle loro avventure romantiche o sessuali. La trama inizia quando una delle due protagoniste principali incontra un uomo con il quale potrebbe avere rapporti sessuali senza alcun vincolo, mentre l’altra intende adottare un approccio simile. Di conseguenza, col passare del tempo, le due coppie si avvicinano l’una all’altra e semplicemente il sesso diventa eccezionalmente passionale e sentimentale.

Fleabag

È uno dei programmi TV più sexy su Amazon, che ora è ampiamente considerato un capolavoro come Ricky Gervais “The Office”. Fleabag è una donna sulla trentina che è abbastanza sicura di sé e dei suoi pensieri verso gli altri. Non ha paura di esprimersi, anche mentre cerca di soddisfare la sua intensa fame sessuale. Con molte scene sessuali, ti verrà offerta una commedia, rendendola un punto fermo per le generazioni future.

The L World

Se siete interessati alla vita delle moderne donne omosessuali, dovreste guardare “The L Word”. Il programma segue l’amore e la vita sessuale di varie lesbiche e donne bisessuali.

Diario segreto di una ragazza squillo

La trama ruota attorno a Hannah Baxter, una studentessa universitaria residente a Londra che funge anche da ragazza squillo. Mantenere due identità è un lavoro difficile e vediamo come la vita personale e quella professionale di Hannah siano continuamente in conflitto l’una con l’altra.

Girls

“Girls” è la storia di quattro ragazze sulla metà degli anni Venti che non sono sicure di cosa vogliono dalla loro vita. Hannah, la protagonista, interpreta un’aspirante scrittrice che pensa di poter lasciare il mondo senza scrivere una sola parola. La storia approfondisce l’amicizia di queste donne e i problemi che affrontano mentre si sforzano di prendere in carico le loro vite. Questa serie attribuisce un forte valore al sesso e alla nudità.

I love Dick

Lo spettacolo ruota attorno alle vita di Chris, un’artista diventata regista che va a Marfa, in Texas, per la borsa di studio di suo marito e inizia a innamorarsi dello sponsor, Dick. Chris in primo luogo tiene per sé i suoi sentimenti e scrive messaggi sessualmente provocatori a Dick che nasconde a se stessa.

The affair

Sorgono sicuramente problemi quando non c’è la stessa quantità di dedizione da entrambe le parti in una relazione. Questo è fondamentalmente ciò che accade nelle famiglie di Noah, un’insegnante, e Alison, una cameriera. Questa serie affronta le ripercussioni di questa relazione. Ruth e Alison compaiono nella maggior parte delle scene di sesso dello show.