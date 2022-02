OnePlus dovrebbe lanciare due nuovi smartphone di fascia media in India. Chiamati OnePlus Nord 2 CE e OnePlus Nord 2T, questi smartphone dovrebbero essere lanciati rispettivamente a febbraio e maggio. Dei due smartphone, le specifiche e il prezzo di OnePlus Nord 2T sono stati recentemente rilasciati online. Inoltre, OnePlus Nord 2 CE è apparso di recente per la certificazione BIS insieme al numero di modello IV2201 e dovrebbe avere un prezzo di 356 euro.

Secondo il tipster Yogesh Brar, il presunto OnePlus Nord 2T uscirà nel secondo trimestre del 2022, nei mesi di aprile o maggio. Inoltre, il prezzo dovrebbe essere compreso tra 356 e 450 euro a seconda delle varianti di storage.

Inoltre, poiché si dice che lo smartphone sostituirà il suo predecessore, si potrebbe ipotizzare che OnePlus interromperà Oneplus Nord 2 dopo l’arrivo di OnePlus Nord 2T. È importante notare che OnePlus Nord 2 (6/128 GB) è disponibile su Reliance Digital per 332,30 euro al momento.

Ecco le specifiche tecniche

Secondo un rapporto di Digit e Steve Hemmerstoffer, OnePlus Nord 2T funzionerà con Android 12 pronto all’uso. Lo smartphone sarà dotato di un display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici, con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Sotto il cofano, si dice che lo smartphone sia dotato di un SoC MediaTek Dimensity 1300, che può essere accompagnato da 12 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione. Inoltre, si dice che lo smartphone abbia una configurazione a tripla fotocamera posteriore, con un obiettivo principale da 50 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e un sensore monocromatico da 2 MP.

Oltre alle specifiche fornite, si dice che lo smartphone sia dotato di una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica SuperVOOC da 80 W. Se lo smartphone viene fornito con il supporto per la ricarica rapida da 80 W, sarà un aggiornamento significativo rispetto al supporto per la ricarica rapida da 65 W che abbiamo nello OnePlus Nord 2. Tuttavia, la capacità della batteria sarà la stessa.