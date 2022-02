Sono passati quasi tre anni dall’arrivo della pandemia legata al Covid-19. Questo virus sembra infatti inarrestabile, soprattutto i quanto sono sopraggiunte in questi mesi delle nuove varianti. Una delle ultime più diffuse è la variante Omicron, la quale è risultata fin da subito più contagiosa della precedente variante Delta. I sintomi della nuova variante sono come sempre mal di gola e febbre alta. Tuttavia, alcuni recenti studi hanno sottolineato la presenza di un nuovo sintomo diverso dal solito.

Omicron: questa variante del Covid-19 ha un nuovo sintomo, delle “strane eruzioni cutanee”

La variante del Covid-19 Omicron non sta lasciando scampo in Europa e soprattutto in Italia, dove i numeri dei contagi sono stati davvero elevati in queste ultime settimane. Fra i sintomi più diffusi ci sono stati mal di testa, tosse, mal di gola e febbre. A quanto pare, però, esiste un nuovo sintomo diverso da questi ultimi.

Secondo dei recenti studi, infatti, alcuni pazienti affetti da questa nuova variante hanno segnalato delle “strane eruzioni cutanee”. Nello specifico, si parla della presenza di alcuni sfoghi della pelle collocati in determinate parti del corpo, tra cui le mani, i gomiti e i piedi.

Si tratta in sostanza di una sorta di irritazione della pelle circoscritta in piccole aree e che in alcuni casi ha comportato la comparsa di strane macchie e rigonfiamenti provocanti un forte prurito. Secondo quanto è emerso, in alcuni casi i pazienti hanno paragonato questa irritazione della pelle al gelone (che capita spesso quando la pelle è esposta per troppo tempo al freddo).