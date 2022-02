C’è il binge-watching e c’è il cringe-watching. Con il binge-watching, fai clic sul primo episodio di una serie e sei immediatamente attratto dai valori della produzione, dalla qualità della scrittura, l’eccellenza delle esibizioni e raramente rimani deluso dall’intero show.

Cringe-watching è quando provi una serie ed è piena di svolte della trama non plausibili, ma non puoi farne a meno, devi vederla fino in fondo. A volte da questi spettacoli si ottiene una vera e propria soddisfazione da piacere colpevole di vino e popcorn. A volte no.

Con alcune serie Netflix bisogna mantenere la calma

Nonostante un gancio di apertura ingannevole ma certamente accattivante, alcuni elementi visivi resi con stile e i migliori sforzi del cast di talento, questo è il tipo di spettacolo che cresce sempre più alla disperata ricerca di mantenere il nostro interesse fino a quando il mistero non viene risolto. Poi ti getta un asciugamano freddo in faccia, rivelando che un personaggio importante ha preso una decisione assurda in un momento cruciale della storia, una decisione così ridicola da rovinare tutto ciò che abbiamo visto fino a quel momento. Avrai voglia di ribaltare il divano, fallo!

Prendiamo in esame la serie “Clickbait” presente sulla piattaforma di streaming.

Ogni episodio di “Clickbait” segue il mistero che si sta sviluppando da un punto di vista diverso. Il detective è incentrato su Roshan Amir, un poliziotto che si avvicina alla famiglia Brewer, anche se affronta i suoi conflitti domestici. Apprendiamo che la relazione di Sophie con Nick era tutt’altro che perfetta. “The Mistress” presenta una Emma Beesley, che afferma di essere innamorata di Nick, mentre “The Reporter” parla principalmente di un “giornalista” scandalistico che non ci pensa due volte a infrangere la legge se questo significa che prenderà lo scoop che spaccherà questo caso.

“Clickbait” ha un aspetto opportunamente noir e alcune rughe nette, ma troppo spesso ci si ramifica e cadiamo in troppe tane di coniglio diverse. C’è un’abbondanza di personaggi, ma molti di loro sono disegnati in modo sottile o spuntano dal nulla in modo arbitrario solo per far avanzare la trama. Il cast si trasforma in un lavoro solido e apprezziamo l’ambizione, la portata e la tempestività dell’argomento, ma il risultato viene consegnato come pura contraffazione.