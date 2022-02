Nel novembre 2021, Netflix ha annunciato un servizio di gioco mobile per i suoi utenti. Nonostante i titoli di rilascio poco brillanti, che includevano alcuni vecchi giochi e un paio di nuovi giochi casuali, l’azienda ha persistito nel suo percorso, rilasciando costantemente nuovi giochi sul Play Store. Arcanium: Rise of Akhan e Krispee Street sono stati rilasciati alcune settimane fa sul Play Store e Netflix ha ora rilasciato Dungeon Dwarves.

Puoi giocare gratuitamente a Dungeon Dwarves e al resto del catalogo di giochi per dispositivi mobili di Netflix se hai un abbonamento Netflix, proprio come il resto della raccolta di giochi per dispositivi mobili del servizio di streaming video.

Netflix ha già rilasciato il gioco per i dispositivi mobile

Dungeon Dwarves è un gioco di ruolo inattivo casual in cui abbatti ragazzi cattivi e guadagni bottino mentre aumenti le tue abilità per andare avanti. Questo è un altro casual game di Netflix, ma almeno è privo di monetizzazione odiosa, conferendo validità all’attuale accusa secondo cui Netflix prende sul serio i giochi.

All’interno del gioco ci sono dungeon nuovi e intriganti da scoprire. Non sai mai cosa accadrà dopo e potrai usare abilità specifiche dei tuoi Nani per distruggere qualsiasi cosa. Tra le abilità disponibili ci sono pesanti colpi di armi su oggetti e danni a diverse tessere avversarie. Fai salire di livello i tuoi nani, potenzia abilità uniche e trova nuove armature e armi per rafforzare il tuo gruppo.

Nelle miniere, nelle caverne, nelle foreste e nei sotterranei, trova e distruggi forzieri pieni di tesori. Anche quando non ci sei, i Nani continuano a esplorare gli oscuri e strani tunnel. Come puoi vedere, Dungeon Dwarves è un classico dungeon crawler inattivo, ma ha un netto vantaggio rispetto alla concorrenza perché non è gonfio di acquisti e pubblicità in-app.

Per la prima volta, abbiamo un gioco inattivo che non è progettato per indurre le persone a spendere soldi e tutto ciò di cui hai bisogno per giocarci è un abbonamento Netflix. Quindi, se sei curioso, puoi ottenere il programma di installazione dal widget Play Store di seguito.